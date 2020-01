33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan è attivo anche sul mercato in uscita. In attesa di definire il futuro di Borini, non convocato proprio per motivazioni legate ad un suo imminente trasferimento, secondo Tuttosport ci sono in ballo altre possibili operazioni.

In particolare, Espanyol e Villareal hanno chiesto il prestito di Castillejo. Non solo. Oggi a San Siro ci saranno osservatori del Newcastle per Calhanoglu e del West Ham per Kessie.