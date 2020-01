26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’operazione mirata a portare Lucas Paquetá al Paris Saint-Germain stenta a decollare. Secondo quanto riferito da Tuttosport, al momento, il club campione di Francia in carica non avrebbe infatti intenzione di soddisfare le richieste del Milan. Per lasciar partire il fantasista brasiliano, autore di una prima parte di stagione caratterizzata da un rendimento nel complesso deludente, il club di Via Aldo Rossi chiederebbe 35 milioni di euro.