Possibilità scambio Suso-Under ma solo se arriva Politano alla Roma

La dirigenza del Milan sta cercando una soluzione logica per piazzare Suso che ha appena chiesto la cessione, e come affermato dal Corriere della Sera, ci potrebbe essere la possibilità di scambiare Suso con con Cengiz Under. L’affare potrebbe andare in porto solamente ad una condizione: la Roma vorrebbe già assicurarsi Matteo Politano. L’Inter sarebbe disposto a cederlo alla Roma in prestito con obbligo di riscatto mentre la Roma vorrebbe la formula del prestito con diritto di riscatto.