La Primavera del Milan non si ferma più. Oggi pomeriggio, i ragazzi di Federico Giunti hanno infatti vinto due a zero sul campo dei pari età del Venezia grazie a una doppietta di Daniel Maldini, rispettivamente in rete al 51′ (rigore) e al 65′. Al 54′ Brescianini ha calciato alto un penalty. Grazie al successo contro i lagunari, i baby rossoneri salgono a quota 38 punti in classifica, a più 10 dalla SPAL, e si avvicinano sempre più alla promozione.