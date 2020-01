Probabili formazioni, Milan-Sampdoria: Pioli non cambia modulo, ma in attacco...

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il difficile e particolare 2019 del Milan si è chiuso in maniera davvero drastica, pesante ed incredibile. Sconfitta roboante a Bergamo e dodicesimo posto in classifica. Il nuovo anno si apre invece ufficialmente domani, 6 gennaio 2020, con l’attesa del ritorno a San Siro di Zlatan Ibrahimovic. Il suo arrivo porta in qualche modo entusiasmo per il popolo rossonero, che dopo averlo accolto a Casa Milan, vuole rivederlo anche in campo, in occasione del primo appuntamento della stagione, la partita contro la Sampdoria.

RIENTRA THEO, SCALPITA IBRA – Ibra ha fatto gol alla sua prima apparizione, contro la Rhodense, squadra di eccellenza. Il neo numero 21 rossonero scalpita, e nelle ultime ore sta mettendo in “difficoltà” Pioli per la scelta che potrebbe portare ad un serrato ballottaggio tra Ibra e Piatek fino all’ultimo minuto, con il polacco momentaneamente favorito. Ai lati dell’attacco confermati Suso e Calhanoglu. Centrocampo con Bennacer in mediana (unica scelta considerando l’infortunio di Biglia), con Bonaventura e Krunic, leggermente favorito su Kessiè secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Milanello. In difesa, davanti a Donnarumma, rientra Theo Hernandez che completerà il pacchetto arretrato con Musacchio, Romagnoli ed uno tra Conti e Calabria.

RANIERI COL DUBBIO DAVANTI, A CENTROCAMPO LINETTY PIU’ DI JANKTO – Il primo dubbio di Ranieri riguarda proprio l’attacco, con Gabbiadini e Ramirez a giocarsi una maglia da titolare, che cambierebbe anche lo schieramento offensivo, per affiancare Quagliarella. Sull’out di destra dovrebbe esserci la coppia Bereszynski-Depaoli, anche se le alternative non mancano come Thorsby, che si è fatto trovare pronto nella sfida contro la Juve. A sinistra, invece, Murru sarà il terzino, mentre Linetty è favorito su Jankto. Al centro del campo spazio a Ekdal e Vieira. In difesa ci sarà la coppia Colley-Murillo davanti al portiere Audero.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu . All. Pioli

SAMPDORIA (4-4-1-1) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella