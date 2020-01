Ranieri: “Spero di fare punti contro il Milan. Ho visto bene la squadra”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato così del match di lunedì pomeriggio contro il Milan: “Spero di fare una grande partita e di fare punti. Sicuramente troverò Ibrahimovic e non è una bella cosa trovarlo (sorride ndr). Non abbiamo parlato di Ibrahimovic nello spogliatoio. La squadra l’ho trovata bene, i programmi di lavoro sono stati rispettati. Abbiamo lavorato dieci giorni e la squadra sta bene, è in salute. Gli infortunati stanno bene. L’unico è Bonazzoli che non è pronto al 100%. Ekdal? Sta molto meglio. Non ha fatto tutti gli allenamenti ma gli ultimi sì. Non ha i 90 minuti ma è disponibile”.