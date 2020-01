Romagnoli alla Rai: “Ottimo risultato. Juve? Prima ci sono altre partite”

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Al termine della partita vinta dal Milan sul Torino per 4 a 2, il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “E’ un risultato molto importante, anche per com’è arrivato. Sembravamo in dominio del gioco, poi siamo andati sotto ma alla fine l’abbiamo vinta. Stiamo bene fisicamente, quando vinci, poi, hai molte più energie. Dobbiamo continuare a lavorare e proseguire nel trend positivo, a cominciare dal match col Verona. Juventus? Prima di affrontarli ci sono due partite, pensiamo una gara alla volta”.