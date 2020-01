33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo aver tenuto un comizio a Villa Verucchio, in provincia Rimini, l’ex ministro Matteo Salvini ha commentato la vittoria del Milan in quel di Cagliari: “Oggi è una giornata incredibile, il Milan ha vinto, ha segnato Ibrahimovic, roba da matti. Visto che sono scaramantico verrò sempre in Romagna a fare comizi quando gioca il Milan“.