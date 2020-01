36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gianluca Di Marzio ha parlato a Calciomercato – L’originale affermando che lo scambio tra Paquetà e Bernardeschi è ancora in fase di stallo e la trattativa ancora non prende il verso giusto. Il problema tra i due club è l’ingaggio dei due giocatori, inafatti, mentre Paquetà guadagna 2,2 milioni, Bernardeschi ne guadagna 4 e questo frena la trattativa. Lo scambio non è impossibile in quanto si potrebbe trovare un accordo nei giorni successivi.