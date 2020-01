33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan spinge per l’arrivo di Saelemaekers dall’Anderlecht. Come ha riportato Gianluca Di Marzio a Calciomercato-L’originale, la dirigenza rossonera proverà a convincere il club proprietario del cartellino per cederlo adesso o a giugno. Il belga classe ’99 ha già rifiutato un’offerta del Friburgo, aspetta soltanto la chiamata del Milan.