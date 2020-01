Sky Sport – Milan, Paquetà non verrà svenduto. Ancora nessuna offerta soddisfacente

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Manuel Baiocchini, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione Milan-Paquetà e della possibile partenza del brasiliano in questa sessione di mercato. Le sue parole: “Su Paquetá ieri Pioli e Massara ne hanno parlato dicendo che il ragazzo è sensibile e non è sereno. Il problema è che non ci sono offerte che convincano il Milan, che un anno fa lo ha pagato 38 milioni. Il PSG non fa offerte superiori ai 20-22 milioni di euro, che sarebbe una minusvalenza per il Milan ed equivarrebbe a svendere un giocatore che resta comunque giovane e di qualità. Il Milan quindi non vuole svenderlo nonostante la forzatura dell’agente e l’atteggiamento del giocatore come abbiamo visto questa settimana con la richiesta di non essere convocato“.