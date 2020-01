50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Prosegue l’attesa a Casa Milan per l’uscita di Zlatan Ibrahimovic. I tifosi rossoneri, dopo il saluto con il nuovo acquisto, stanno attendendo l’uscita dell’auto che lo condurrà a Milanello per sostenere il primo allenamento in squadra, con il resto dei compagni. Nella giornata di ieri, infine, il giocatore ha svolto un allenamento, non previsto, in solitaria in palestra.