Cresce il numero di tifosi presenti all’esterno dell’aeroporto di Linate. I tifosi sono in attesa di Zlatan Ibrahimovic, che tra meno di mezz’ora sbarcherà a Linate per cominciare la sua seconda avventura in rossonero. Anche Boban ha raggiunto l’aeroporto per accogliere il giocatore.