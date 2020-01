30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Pedullà a Sportitalia, la Fiorentina non ha abbandonato la pista Paquetá. Eccole sue parole: ” Il club viola, letteralmente scatenato sul mercato, dopo aver concluso Duncan e virtualmente completato l’operazione Amrabat, continua a seguire il centrocampista brasiliano. L’operazione non è semplice ma i Viola vogliono cercare tutte le intese per portare il brasiliano a Firenze”.