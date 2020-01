Tuttosport: il Milan sogna Olmo e Under

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan sogna Olmo e Under. Secondo il quotidiano ‘Tuttosport’, i rossoneri starebbero pensando al doppio colpo per dare a Pioli maggiore qualità. Oltre a Olmo, già ampiamente trattato in questi giorni, i dirigenti di via Aldo Rossi vorrebbero convincere la Roma per acquistare Under.

Il turco potrebbe essere il giocatore ideale per il 4-4-2, ma il Milan vorrebbe liberarsi prima di Suso. Nei giorni scorsi, infatti, si è parlato di uno scambio con la Roma: Under a Milano e lo spagnolo nella capitale. La sensazione, però, è che i rossoneri vorrebbero il giocatore giallorosso a prescindere. In quest’ultimo caso, ovvero senza l’ipotesi di scambio, il diavolo chiederebbe l’esterno in prestito con diritto di riscatto.