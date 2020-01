Udinese, Musso: "Il Milan? Siamo pronti, c'è fiducia. Ibrahimovic..."

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso, intervenuto al termine della partita contro il Sassuolo, ha parlato anche della prossima sfida di campionato contro il Milan: “Siamo pronti, c’è grande fiducia. Abbiamo Milan e Juventus, saranno due partite difficilissime, ma noi ci proviamo su tutti i campi. La Juventus ha dei giocatori fortissimi, ma anche il Milan non scherza. Saranno due gare davvero difficili. Ibrahimovic? Un giocatore non può risolvere tutti i problemi di una squadra. Ovviamente lui aiuta tanto perché è un giocatore incredibile, ma ieri hanno giocato molto bene come squadra“.