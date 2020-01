Verso Cagliari-Milan: per i rossoneri i precedenti sono molto positivi

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Match importante quello di dopodomani alle ore 15.00 per il Milan di Pioli. Avversario per l’ultima partita del girone d’andata del campionato di Seria A 2019/2020 sarà il Cagliari di Maran. I sardi, nonostante siano reduci da 3 sconfitte di fila, sono una delle squadre rivelazione di questa stagione e attualmente occupano il sesto posto in classifica. I precedenti fra le due squadre vedono in netto vantaggio il Milan. Infatti dalla stagione 1999/2000, il diavolo contro il Cagliari ha perso una sola volta (era il 28 maggio 2017 e la partita finì 2-1 per i rossoblu con gol di Pisacane al 93esimo) in 30 partite di campionato giocate. Ecco i numeri in dettaglio degli incontri totali fra le due squadre negli ultimi 20 anni:

Totale incontri – 30

Vittorie Milan – 22

Pareggi – 7

Vittorie Cagliari – 1

Limitando la statistica agli incontri che il Milan ha giocato in trasferta contro il Cagliari, il bilancio rimane comunque molto positivo. I dati ci dicono che:

Totale incontri del Milan in trasferta contro il Cagliari – 15

Vittorie Milan – 8

Pareggi – 6

Vittorie Cagliari – 1