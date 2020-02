50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Davide Calabria è stato, in un modo o nell’altro, protagonista dell’episodio che ha deciso la partita contro la Juve: è suo il tanto contestato fallo di mano che ha portato al rigore del pareggio dei bianconeri. Il terzino ha deciso di esprimere il suo parere attraverso un post su Instagram: “Triste per un episodio che ancora, dopo tante ore, lascia infiniti dubbi. Lotteremo fino all’ultimo per conquistare questa finale“.