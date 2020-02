FOTO – Calhanoglu attacca la Juve su Instagram: “No comment”

Calhanoglu attacca la Juventus

Hakan Calhanoglu non ha digerito l’episodio che ieri ha portato al pareggio della Juventus contro il Milan. Un rigore dubbio concesso per un tocco di mano di Calabria su una rovesciata di Cristiano Ronaldo, da cui poi è scaturita la rete del pari bianconero. Così il giocatore turco ha psotato su Instagram una foto che rievoca un fallo di mani di Alex Sandro della passata stagione per comparare i due episodi. In quel caso non fu fischiato nulla a favore del Milan.

Ecco la foto postata dal calciatore del Milan: