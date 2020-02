GazSport – Zlatan, c’è ottimismo nel recupero per il derby: lo ha fatto capire Pioli

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, sembra esserci ottimismo sul possibile recupero di Zlatan Ibrahimovic per il derby del 9 febbraio.

La rosea ricorda come le stesse parole di Stefano Pioli abbiano rassicurato sulle condizioni del gigante svedese, che farà di tutto per essere al meglio in quello che è con ogni probabilità il match più sentito della stagione.

E i tifosi milanisti incrociano le dita, sapendo che senza Zlatan il derby sarebbe molto più difficile da affrontare.