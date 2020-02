GdS – Nel 2013 furono scintille tra Conte e Pioli, si accende il derby

Il derby metterà a confronto i due tecnici

Inter e Milan si sfideranno sul campo domenica sera, ma non sarà l’unico confronto diretto. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, sulle due panchine si siederanno Conte e Pioli, che hanno un precedente di scontro.

Nel marzo 2013, i due allenatori si affrontarono in un Bologna-Juventus, con Pioli che accusò a fine partita Antonio Conte per aver esultato eccessivamente, a detta del tecnico, mancando di rispetto alla tifoseria rossoblù. La risposta di Conte fu immediata, che dichiarò: “Esulto come e quanto voglio”.

La stima è innegabilmente reciproca, ma il rapporto tra i due non è mai decollato, e questo particolare farà in modo di accendere ulteriormente gli animi in clima derby della madonnina, con una tensione sportiva veramente unica.