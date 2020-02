Inter-Milan, le pagelle: Ibra eccezionale, difesa discontinua

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

GIANLUIGI DONNARUMMA 6 – Incolpevole sui quattro gol, quando chiamato a fare il suo dovere, risponde presente.

ANDREA CONTI 6 – In fase di contenimento, malgrado abbia qualche colpa sulla rete del momentaneo due a due, gioca molto meglio rispetto al solito e non sfigura. Davanti, invece, non incide.

SIMON KJAER 6 – Dopo un bel primo tempo, cala un po’ nella ripresa. Ha sulla coscienza l’ultimo sigillo dei nerazzurri.

ALESSIO ROMAGNOLI 6 – Sebbene non sempre riesca a tenere a bada Lukaku, è autore di importanti interventi. Nel complesso, non demerita.

THEO HERNANDEZ 6 – Nonostante sia a dir poco altalenante in fase difensiva, spinge per tutto il match. Non brilla, ma lotta fino alla fine.

SAMU CASTILLEJO 6 – Dopo una prima parte di gara caratterizzata da un ottimo rendimento, si spegne nella ripresa. Ha il merito di avviare l’azione che porta al momentaneo uno a zero.

Dall’80’, RAFAEL LEAO s.v. – Nei pochi minuti a sua disposizione, tocca un discreto numero di palloni, ma non incide.

FRANCK KESSIE 6.5 – Lotta, tiene bene la posizione, perde pochi palloni e vince numerosi contrasti. Resta a galla anche quando la squadra va in difficoltà.

Dall’81’, LUCAS PAQUETA s.v. – Da un suo cross, nasce l’ultima occasione della gara del Milan. Tuttavia, in molte circostanze, rallenta troppo il gioco.

ISMAEL BENNACER 6.5 – Riesce spesso a salire in cattedra, propone giocate importanti e si fa rispettare anche in fase di non possesso.

ANTE REBIC 7 – Si muove molto, mette in circolo forza fisica, ripiega con regolarità, prova spesso l’uno contro uno e firma la prima rete dei rossoneri.

Dall’84’, GIACOMO BONAVENTURA s.v. – Ha poco tempo per entrare in partita.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Nel primo tempo, si muove bene tra le linee ed è un pericolo costante. Nella ripresa non riesce a confermare quanto di buono fatto vedere nei primi quarantacinque minuti.

ZLATAN IBRAHIMOVIC 8 – Segna, fa segnare e risulta pericoloso in numerose circostanze. Non sbaglia quasi nulla, fa salire la squadra ed è un vero e proprio incubo per la retroguardia nerazzurra.

ALL. STEFANO PIOLI 6 – Il suo Milan disputa un ottimo primo tempo, salvo poi crollare nella seconda parte di gara. Forse, gestendo meglio le energie, nella ripresa l’Inter non avrebbe rimontato. In ogni caso, se i rossoneri giocassero come stasera le prossime gare, l’Europa League non sarebbe un miraggio.