Tra i tanti ospiti presenti a San Siro per assistere al derby della Madonnina ieri, ce n’era uno forse inaspettato: Tiemoué Bakayoko. L’ex centrocampista del Milan – oggi in forza al Monaco – ha mostrato su Instagram di esser rimasto legato ai colori rossoneri, sostenendo il suo ex club dal primo anello rosso. Al termine della partita, il giocatore ha lasciato lo stadio insieme a Franck Kessié (compagno di squadra lo scorso anno) e Ismael Bennacer.