Milan, il derby continua: obiettivo il baby talento dell’Ascoli

Il derby sul campo si è concluso nel peggiore dei modi: sconfitta sonora del Milan (dopo essere stato in vantaggio di 2 gol), e Europa più lontana. Ma la rivalità tra le due squadre di Milano continua, questa volta sul mercato. Secondo quanto riporta Tuttob, infatti, il giovane attaccante dell’Ascoli Scamacca è un obiettivo di entrambe le compagini meneghine. Nella partita giocata dal club marchigiano contro la Juve Stabia (nella quale Scamacca è andato in gol, tra l’altro) erano presenti osservatori sia del Milan che dell’Inter. Al momento non ci sono offerte ufficiali, ma un nuovo derby di mercato potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi.