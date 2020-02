Milan, il focus su Alexis Saelemaekers

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Di seguito, il focus pubblicato da acmilan.com riguardante il nuovo acquisto dei rossoneri, Alexis Saelemaekers:

“Dal Belgio con velocità, duttilità e tanta voglia di stupire. Classe 1999, 21 anni da compiere a giugno e un futuro tutto da scrivere. Il prossimo capitolo della carriera di Saelemaekers sarà dunque in rossonero. Alexis è il quarto calciatore belga a vestire la maglia del Milan: il pioniere fu Louis Van Hege oltre un secolo fa, tra il 1910 e il 1915, segnando 97 gol in 88 partite. Dopo di lui, e di più recente militanza, il difensore Eric Gerets, 13 presenze nella stagione 1983/84. Ultimo in ordine di tempo Drazen Brncic, di origine croata, che collezionò poche presenze nel 2000/01.

Arrivato al Milan sul gong della sessione invernale di calciomercato, Saelemakers è cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht: con la maglia malva dei 34 volte campioni del Belgio ha debuttato il 16 febbraio 2018, collezionando in quasi due anni 70 presenze, condite da 2 reti (tutte nella stagione in corso) e 11 assist. Nel 4-4-2 di Vercauteren, Saelemaekers si è disimpegnato recentemente da esterno alto di destra, sfruttando la sua attitudine a giocare bene anche con il mancino, nonostante sia il destro il suo piede naturale.

180 cm per 72 kg, il classe 1999 è uno dei talenti più promettenti della Jupiler League, la massima serie del campionato belga. Nonostante in questa stagione abbia ricoperto più spesso, come detto, il ruolo di esterno alto, Saelemaekers non ha scordato il suo passato da difensore. Cresciuto infatti come terzino destro, ha guadagnato metri negli anni ponendo l’accento sulle sue spiccate doti di spinta. Può essere catalogabile anche come giocatore “a tutta fascia”, grazie alla sua abilità di sviluppare il gioco in velocità e di coprire una vasta porzione di campo, non limitandosi soltanto al lavoro offensivo.

Velocità e dribbling sono i punti forti del suo gioco: sa andare al cross sul fondo o rientrare verso il campo per tentare la conclusione in porta. Dalla scorsa stagione è anche stabilmente inserito nell’organico dell’Under 21 belga, allenata dall’ex Udinese Johan Walem, che lo impiega spesso nel suo 4-2-3-1.”