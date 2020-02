Milan, in arrivo il rinnovo per Pobega fino al 2024

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan pensa già al futuro ed è pronto a blindare Tommaso Pobega, centrocampista classe ’99 attualmente in prestito al Pordenone. Il giovane talento si sta rivelando il grande protagonista della prima stagione in Serie B della storia dei neroverdi, che attualmente sono secondi in classifica.

Nelle prossime settimane arriverà il rinnovo fino al 2024: in estate il club rossonero deciderà se mandarlo ancora a fare esperienza in prestito o se aggregarlo direttamente alla prima squadra.