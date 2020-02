Pirlo:”Il derby cambierà la stagione, Bennacer uno dei migliori”

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Andrea Pirlo, altro grande ex di Inter e Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista proprio della stracittadina:”Non è una gara senza storia. Nel derby il distacco in classifica non conta. L’Inter è messa meglio, ma è una gara che può cambiare la stagione, inciderà molto sull’autostima”.

Tra gli altri argomenti, il bresciano ha parlato anche di Bennacer e Calhanoglu:” Bennacer è uno dei migliori nel panorama italiano. Calhanoglu è bravo, può diventare grande ma bisogna capire la sua collocazione: gioca mezzala, esterno, trequartista, insomma non si capisce bene”.