Saelemaekers a Milan TV: “Milan club mitico, calpestare l’erba di San Siro mi farà venire i brividi”

56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

In attesa della presentazione ufficiale alla stampa, il neo acquisto rossonero Alexis Saelemaekers ha rilasciato le sue prima parole da giocatore del Milan in esclusiva ai microfoni di Milan TV. Ecco cos’ha detto:

Alexis, perchè hai scelto il Milan? “Penso sia una grandissima società, tutti i calciatori sognano di giocare in un club così e oggi sono molto contento di far parte di questo progetto“.

Cos’hai provato nel sapere dell’interesse del Milan per te? “Grande orgoglio, perchè ho sempre considerato il Milan come un club mitico e una squadra in cui avrei sognato di giocare.”

C’è un calciatore nella storia del Milan a cui ti ispiri? “Si, certo: Zlatan Ibrahimovic penso che sia un calciatore e una persona a cui ci si debba ispirare per la sua mentalità e la sua voglia di vincere, quindi mi ispiro molto a lui.”

I tuoi obiettivi con la maglia rossonera? “I miei obiettivi sono chiari: provare a dare il massimo di me stesso in ogni settimana per questo club, in allenamento e in partita, per dimostrare ai tifosi la mia voglia di aiutare questa squadra“

L’emozione della prima volta a San Siro “Penso che sarà un bellissimo momento per me: poter entrare in questo stadio e calpestare l’erba di San Siro davanti a tutti i tifosi mi farà venire i brividi.”