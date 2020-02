Sky – Ibra è in fase di recupero, domenica dovrebbe giocare il derby

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’assenza in campo di Zlatan Ibrahimovic contro l’Hellas Verona si è fatta decisamente sentire. Il giocatore non è stato nemmeno convocato da Pioli a causa di un piccolo fastidio al polpaccio e un’influenza. Intervenuto a Sky Sport, Emanuele Baiocchini ha parlato delle condizioni dello svedese in vista del derby della Madonnina, che si giocherà domenica sera: “Aveva la febbre e aveva saltato tre giorni della settimana scorsa, poi ha avuto anche un fastidio muscolare e questo lo ha portato a saltare diversi allenamenti. Probabilmente l’assenza del Verona è stata precauzionale perchè meglio perdere la partita con i gialloblù rispetto al derby perchè è una partita a cui tiene tantissimo. Domani il Milan tornerà ad allenarsi e Pioli spera che Ibra possa fare la settimana completa per avere un recupero totale“.