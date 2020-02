SM – Conferenza stampa Saelemaekers: “Sono pronto per il Milan”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan ha presentato Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga è felice del suo approdo al Milan e si è detto pronto per questa esperienza. Ecco le sue parole: “L’esordio col Milan? Ho realizzato un sogno, è stato davvero bellissimo poter giocare domenica. Mi sento pronto per il Milan, voglio dimostrare di poter fare parte della squadra titolare. Spero di poter aiutare questa squadra a raggiungere traguardi importanti”.

Il giovane esterno ha parlato anche di sé, del suo ruolo e delle sue caratteristiche: ” Domenica ho giocato come terzino destro, un ruolo che mi piace. Gioco bene dal punto di vista difensivo ma anche da quello offensivo. Cerco sempre di giocare al massimo per dare una mano ai miei compagni. Penso di essere bravo nei cross, cerco di fare molti assist. Sul ruolo non ho ancora parlato col mister, ma so che hanno un’idea precisa su di me. Il mio numero? L’ho scelto perché è stato il primo che ho avuto tra i professionisti, l’idea è quella di tenere il 56 fino alla fine”.

Saelemaekers ha parlato anche delle differenze tra il calcio italiano e belga e del suo rapporto con i suoi connazionali passati per la Serie A: “All’Anderlecht prestano molta attenzione ai giovani. Mi hanno formato molto bene, sia a livello tecnico, sia a livello psicologico. Dal punto di vista tattico, in Italia, sono più precise e anche l’intensità è diversa. Gerets? Ne ho sentito parlare bene ma non ero nemmeno nato quando giocava. Sono felice che un mio connazionale abbia fatto bene al Milan. Biglia? Lo ammiravo molto, mi ricordo che avevo 12-13 anni e lo vedevo allo stadio. Fa piacere lavorare insieme a lui. Lukaku? Mi ha chiamato e mi ha detto che se dovessi avere bisogno di consigli per girare la città lui mi aiuta.”

Infine, un pensiero all’ambiente e al derby di domenica:”Qui a Milanello mi sono ritrovato davanti Boban, Maldini ed Ibrahimovic, giocatori che ho ammirato da piccolo. Mi sembra di sognare. Sono stato accolto calorosamente dai compagni, soprattutto da quelli che parlano il francese come Bennacer ad esempio. Ma comunque voglio imparare in fretta l’Italiano per poter interagire al meglio con i miei compagni. Il derby? Sicuramente ci sarà un clima importante. Voglio scendere in campo per aiutare la squadra”.