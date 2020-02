Spalletti: “L’Inter ha deciso di pagarmi per stare a casa”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Durante un’intervista al termine degli Italian Sport Awards l’ex allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha dichiarato che, in seguito alla richiesta del Milan di sostituire Marco Giampaolo, ha deciso, in accordo con la dirigenza nerazzurra, di rimanere a casa, onorando così il contratto in essere con l’Inter.

Queste ulteriori dichiarazioni dell’ allenatore di Certaldo denotano come la squadra rossonera fosse temuta dalle concorrenti, a tal punto da ostacolare l’avvento di un allenatore di livello come Spalletti sulla panchina rossonera.