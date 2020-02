33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nonostante gli spauracchi, alla fine Zlatan Ibrahimovic sarà in campo dal primo minuto nel derby di Milano in programma questa sera.

“Ibra c’è, ma non è al top”, titola il quotidiano Tuttosport, che sottolinea quindi la condizione fisica dell’attaccante: “In settimana ha svolto solo un paio di sedute in gruppo per il guaio al polpaccio che lo aveva messo ko col Verona”.