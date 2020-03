Donnarumma: interesse del Chelsea, vale 60 milioni di euro

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

C’è anche il Chelsea nella corsa a Donnarumma. Il futuro del portiere rossonero sembra ormai lontano da Milano e le altre squadre stanno cominciando a sondare il terreno. Secondo “Calciomercato.com” infatti, i blues avrebbero messo gli occhi sul gioiello milanista, entrando in lotta con PSG e Real Madrid.

L’interesse del club londinese nasce dalla bocciatura di Lampard nei confronti di Kepa. Per il momento non esiste nessuna trattativa, ma il Chelsea sta pensando di far reperire una prima offerta al Milan nelle prossime settimane. Gazidis valuta il suo portiere non meno di 60 milioni di euro.