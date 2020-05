Calciomercato.com – Raiola propone Boadu al Milan, ma resta viva la pista Jovic

Il Milan sta pensando a come organizzare il suo futuro, e da questo passerà anche la scelta di un centravanti. Con Zlatan Ibrahimovic ancora indeciso sul da farsi, il nuovo progetto Rangnick potrebbe portare una nuova lista di candidati per il numero nove del Milan. Come riporta Calciomercato.com, primo sulla lista è Luka Jovic, che potrebbe riformare una vecchia e interessante coppia con Rebic, già vista a Francoforte.

La strategia sarebbe quella di acquistarlo in prestito biennale con obbligo di riscatto al raggiungimento di alcuni obiettivi. Il massimo a cui può arrivare il Milan sono 45 milioni di euro, cifra non soddisfacente per il Real, ancora dubbioso se cederlo o no. Ma ecco che entra in scena Mino Raiola: l’agente avrebbe proposto al Milan un suo giocatore, Myron Boadu, talento dell’AZ Alkmaar classe 2001 che sta stupendo tutti in Europa. La sua valutazione è di 20 milioni, e potrebbe essere un vero affare per i rossoneri.