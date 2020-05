Lo stadio Meazza “non presenta interesse culturale e come tale è escluso dalle disposizioni di tutela”.

Così La Gazzetta dello Sport apre questa mattina, con l’intervento del ministro dei Beni sullo stadio. Si procederà quindi con l’ultimo progetto che i due club hanno presentato qualche giorno fa in Comune, che prevede una parziale rifunzionalizzazione del vecchio impianto, poiché i due club milanesi non vogliono approfittare del mancato vincolo.