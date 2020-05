TS – Milan: “Pioli ricomincia da tre”

Mentre la società rossonera studia e pianifica quali possano essere i colpi per la stagione successiva, non solo riguardo i giocatori, Stefano Pioli si sta mettendo al lavoro con la squadra per concludere al meglio la stagione.

Come riporta questa mattina Tuttosport infatti: “Pioli ricomincia da tre”, per la precisione da Ibrahimovic, Donnarumma e Romagnoli, tutti e tre oggetto di discussione sul fronte cessione e rinnovo. Il tecnico ripartirà proprio con loro, e solo il finale di stagione potrà dare indicazione su come la società rossonera si comporterà nei confronti dei propri giocatori.