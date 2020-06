Liverani a Sky: “Sono preoccupato, abbiamo staccato fisicamente e mentalmente”

Ecco le dichiarazioni di Fabio Liverani, allentore del Lecce,a Sky Sport24, al termine del match:

“La partita è stata difficile, per il Lecce è stato un problema grande il lockdown perchè la squadra stava crescendo e nei due mesi di stop i giocatori non sono riusciti a mantenere una condizione fisica, oggi ci mancavano anche tanti giocatori e altri oggi hanno dovuto stringere i denti, come Lapadula e Babacar. Purtroppo per noi è stato un grande problema, ora dobbiamo trovare velocemente la condizione, sia fisica che mentale. Abbiamo ripreso una partita difficile sull’ 1-1 e poi abbiamo ripreso goal dopo 40 secondi, questo signifca mancanza di attenzione che probabilmente questo stacco così forte ci ha portato un grande danno. Mancata solo la concentrazione o si poteva ragionare meglio durante la partita? Il secondo goal è troppo brutto per essere vero, concediamo stop, controllo e tiro, il terzo goal non ne parliamo, troppa gente probabilmente ha staccato mentalmente e fisicamente. Ci sono giocatori che il primo mese ha lavorato e chi per paure sacrosante si è fermato per due mesi totalmente, questo cambia totalmente gli equilibri. Senza ombra di dubbio sono più preoccupato oggi che due mesi fa, riparitre da zero giocando ogni due giorni i problemi sono grandissimi.”