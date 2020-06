Romagnoli a MilanTv: “Siamo stati bravi, ora non dobbiamo mollare”

Alessio Romagnoli, capitano rossonero, al termine di Milan-Roma ha parlato ai microfoni di MilanTV. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ti aspettavi di vincere con una prova di carattere? Nulla è semplice in Serie A, siamo stati bravi ad affrontare una Roma molto forte. Siamo stati bravi a gestire i ritmi e concedere quasi nulla a loro. Siete sul pezzo? L’importante è lavorare insieme, ora è importante non mollare e fare un ultimo sforzo. Kjaer? È un grande giocatore, ma al Milan siamo tutti forti e mi trovo bene con tutti. L’importante è giocare sempre concentrati. Atmosfera a Milanello? Dobbiamo preparare bene la partita con la SPAL, dobbiamo resettare tutto e pensare partita per partita”.