Siviglia, a rischio il riscatto di Suso

Il Siviglia, reduce da quattro pareggi consecutivi, rischia di rovinare l’ottima prima parte di stagione che lo ha portato al quarto posto. Infatti domani il Getafe potrebbe portarsi a -2 dalla squadra di Lopetegui, il che metterebbe in discussione la qualificazione in Champions League e, di conseguenza, il riscatto di Suso, che potrebbe quindi tornare a Milano. A gennaio il Milan ha ceduto a titolo temporaneo Suso al Siviglia per 18 mesi ottenendo di inserire nell’accordo l’obbligo di riscatto, a una ventina di milioni circa, nel caso di qualificazione in Champions. Il ritorno dello spagnolo porterebbe diversi problemi al Milan, alle prese con un bilancio finanziario da mettere a posto.