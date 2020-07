Come riporta il Corriere della Sera, Pioli fin ora sta facendo un lavoro eccezionale. Dopo aver sostituito Giampaolo, pian piano ha risollevato una squadra in piena crisi mentale. Tanti i giocatori ritrovati come Kessie e Calhanoglu, e un mercato che ha saputo colmare i problemi più evidenti (Kjaer e Ibra). Come riporta il quotidiano, dopo l’ottimo lavoro del tecnico emiliano, sarà difficile mandarlo via per far spazio a Rangnick.