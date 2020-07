GdS – Milik e il Milan, destini incrociati. Il polacco può diventare obiettivo di mercato

Arek Milik, dal lontano esordio nel 2016 nel quale rifilò una doppietta proprio ai rossoneri, tornerà a sfidarli assieme al suo Napoli nella sfida di domani sera al San Paolo, per proseguire e consolidare il quinto posto, al di là del risultato della Roma che invece giocherà a Brescia. L’incastro però che potrebbe venirsi a creare e che potrebbe avvicinare il gigante polacco ai rossoneri, è il fatto che il Milan nella prossima stagione avrà bisogno di un bomber di razza, un numero nove in grado di superare facilmente la doppia cifra.

Complice il minutaggio e la staffetta con Dries Mertens, Milik non ha brillato questa stagione, e come riferisce La Gazzetta dello Sport, “Milik ne ha parlato anche con Luigi Riccio, il più stretto collaboratore di Gattuso, perché il ragazzo si sente in gran forma e in grado di dare di più. Desidererebbe maggiore continuità, ma se vuoi stare in club di vertice è conseguente che con una rosa forte non hai mai il posto assicurato. Il polacco però è ragazzo intelligente e aspetta la sua occasione“.