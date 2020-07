Matteo Pessina sta stupendo tutti. Col suo Hellas Verona si sta facendo notare per gol, assist, giocate e le big della Serie A ora lo vorrebbero. Tra le pretendenti per il centrocampista 23enne la Roma ha messo gli occhi su di lui, ma attenzione anche al ritorno di fiamma del Milan, che, come riporta La Gazzetta dello Sport, al momento della cessione alla Dea ha ottenuto un diritto sul 50% della rivendita e in virtù di questa clausola pagherebbe solo la metà il cartellino di Pessina.