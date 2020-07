Sassuolo-Milan, le pagelle: i rossoneri stendono anche il Sassuolo e conquistano l’Europa

DONNARUMMA 6 – Ennesima partita in cui non viene chiamato in causa quasi mai, ma subisce gol su calcio di rigore di Caputo.

CONTI s.v.

KJAER 7 – Dove c’è il danese non si passa, ormai è una certezza. L’attacco del Sassuolo viene annullato dalla difesa rossonera.

ROMAGNOLI 6.5 – Buona prima mezz’ora del capitano, costretto poi ad uscire a causa di un problema al polpaccio.

T. HERNANDEZ 6.5 – Sulla fascia è devastante, quando riesce ad accentrarsi lo è ancora di più. Viene però ammonito, era diffidato, e salterà la partita contro l’Atalanta…come all’andata.

KESSIE 7 – Una diga a centrocampo, il suo lavoro è preziosissimo e ne beneficia tutta la squadra.

BENNACER 6.5 – Ennesima ottima prestazione dell’algerino, macchiata solo dall’ammonizione (un vecchio vizio) che lo costringerà a saltare l’Atalanta.

SAELEMAEKERS 7 – Che partita del giovane belga! Ha rincorso per più di novanta minuti qualsiasi giocatore con la maglia neroverde: un toro scatenato.

CALHANOGLU 7 – Altro match, altro bonus per Hakan: questa volta firma l’assist per il gol dell’1-0 di Ibrahimovic.

REBIC 7 – Quando non segna fa segnare: splendido assist per il gol del raddoppio di Ibra…e quanto corre.

IBRAHIMOVIC 8 – Voleva il gol, trova addirittura una doppietta decisiva. Averlo in campo è un privilegio per il Milan.

CALABRIA 6.5 – Subentra dopo dieci minuti a causa dell’infortunio di Conti, e gioca una buona partita, arriva spesso al cross e dialoga bene con i compagni.

GABBIA 6 – I rossoneri giocano così bene che il giovane difensore non è quasi mai costretto ad intervenire.

LAXALT 6 – Tanta corsa, qualche imprecisione di troppo nei passaggi, ma nel complesso una buona prova anche la sua.

BONAVENTURA s.v.

BIGLIA s.v.

PIOLI 7.5 – Il Milan ormai sa solo vincere: questa squadra si adatta a qualsiasi avversario e corre fino al 90′. Adesso bisogna per forza puntare al quinto posto.