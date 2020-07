Per Hakan Calhanoglu, uscito dopo 37 minuti nella sfida contro la Lazio si temeva uno stop importante, invece fortunatamente non è nulla di grave e sarà presente nella sfida di Martedì contro la Juve. Nella giornata di oggi, vigilia del match contro i bianconeri, il numero 10 rossonero tornerà ad allenarsi in gruppo e potrà quindi partecipare alla prove tattiche di mister Pioli.