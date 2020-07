Per affrontare queste ultime 7 partite rimanenti il Milan avrà bisogno di ossigeno, e dunque ricambi validi che possano portare comunque alla vittoria. Come riportato da Tuttosport, Leao che nelle scorse partite quando chiamato in causa si è dimostrato in forma e all’altezza potrebbe scendere in campo da titolare al posto di Rebic.