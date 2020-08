TS – Pioli chiede Chiesa a Gazidis, pronte due contropartite

Il Milan è scatenato sul campo in questo finale di stagione, ma ora vuole scatenarsi sul mercato. Dopo le possibili conferme di Ibra, Donnarumma e Kessié, ecco che si punta a rinforzare l’attacco. Come scrive Tuttosport, oltre ai segnali lanciati da Deulofeu per un ritorno al Milan dopo la retrocessione del Watford, spunta anche il nome di Federico Chiesa.

Reduce dalla sua prima tripletta in Serie A, Pioli ha espressamente chiesto a Gazidis di cercare di portarlo in rossonero, con il Milan pronto ad utilizzare Paquetà e probabilmente anche Ricardo Rodriguez come contropartite tecniche. Sul giocatore però, tanta concorrenza tutta italiana, con Juve e Inter su tutte, ma l’ostacolo più grande potrebbe essere convincere Rocco Commisso.