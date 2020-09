Europa League: Shamrock Rovers-Milan, le ultime dagli spogliatoi

Parte ufficialmente la stagione per il Milan. I rossoneri giovedì 17 settembre 2020 saranno di scena al Tallaght Stadium contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Un match a gara secca valido per il secondo turno preliminare di Europa League.

I ragazzi di Pioli sono nettamente favoriti, pur se gli avversari avanti con la condizione fisica avendo disputato già 11 gare di campionato. È quanto emerge anche dai siti scommesse italiani, con la vittoria dei rossoneri quotata in media sotto 1.10. In pratica i bookmakers sono quasi certi del passaggio del turno del Diavolo, pur incontrando una squadra che attualmente è in testa al campionato irlandese con 8 punti di vantaggio sulla seconda, il Bohemian.

Il team rossonero ha voglia di debuttare con un successo in campo internazionale, con l’obiettivo di tornare finalmente protagonista come in passato. A guidarlo sarà il solito Zlatan Ibrahimovic ma è anche possibile l’impiego di Brahim Diaz in sostituzione dello squalificato Rebic. Tonali è nella lista Uefa ma molto difficilmente scenderà in campo, in quanto è stato sottoposto a un lavoro differenziato negli ultimi giorni. Sarà pronto per la prima di serie A contro il Bologna.

Per quanto riguarda le notizie sulle probabili formazioni, osservati speciali tra gli irlandesi saranno il centrocampista Lafferty ed il bomber Greene Marshall. Nel Milan non faranno parte del match Romagnoli e Conti, entrambi alle prese con fastidi muscolari.

Ora dal calciomercato si passa al campo e il primo obiettivo della stagione è riuscire a passare al terzo turno di Europa League, per presentarsi il prossimo 24 settembre contro i lituani dello Zalgiris Vilnius o i norvegesi del Bodo Glimt. A Milanello si respira finalmente un’aria nuova, dopo i risultati in crescendo dello scorso finale di stagione. Nel frattempo il sogno Chiesa resta all’orizzonte, per completare una rosa già adesso competitiva ma a cui manca la “ciliegina sulla torta” per tornare a lottare per lo scudetto.