CdS – Stretta sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

La dirigenza del Milan, conclusasi la sessione di mercato, è già a lavoro per il rinnovo dei contratti di due calciatori, tra i più importanti per Stefano Pioli.

Si tratta infatti di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza nel giugno del 2021. Il club rossonero non ha alcuna intenzione di perdere a zero i suoi pilastri e per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbero esserci a breve degli incontri tra le parti per portare avanti le rispettive trattative.

Per il trequartista turco, ormai diventato fondamentale nello scacchiere tattico rossonero, c’è ancora distanza tra richiesta dell’entourage e offerta del club, ma la sensazione è che si possa trovare un punto in comune per giungere ad un accordo per il prolungamento. Situazione analoga a quella del portiere della Nazionale, con Raiola che chiede un adeguamento di ingaggio per il suo assistito, che il Milan certamente accetterà, ma senza alzare troppo la posta in palio.