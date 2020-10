Nocerino: “Derby? Sono molto curioso. Calhanoglu può crescere ancora”

Antonio Nocerino. ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue dichiarazioni pre derby.

Sul derby.

“Sono molto curioso perchè il Milan arriva da un momento positivo. Dopo il lockdown i rossoneri ha affrontato grandi squadre e le ha battute oltre ad ottenere grandi risultati. Manca solo una vittoria contro l’Inter per completare questo percorso e per continuare questo trend positivo. Spero che il Milan possa fare uno step importante anche a livello di autostima.”

Sul nuovo Nocerino.

“Il Milan sta giocando con un modulo completamente diverso da quello con cui giocavo io. Gioca con trequartisti e con calciatori con molta più qualità di me. Spero che Calhanoglu possa continuare su questi ritmi. Vedo lui come il giocatore in maggiore sintonia con Ibrahimovic e che possa crescere ancora”

L’effetto di Ibrahimovic su di lui.

“Sono arrivato in un grandissimo spogliatoio e questi grandi campioni fanno la differenza nella testa e con gli esempi quotidiani. Questo fa la differenza. Uno che vince e trascina non è un caso. Ho imparato questo da campioni come Ibrahimovic che mi ha fatto capire sin da subito dove ero arrivato e che cosa dovevo fare per giocare nel Milan.”

Il rendimento del Milan.

“La continuità di risultati è stata importante ma mi ha fatto maggiore piacere la continuità societaria. Continuare con gli stessi dirigenti e lo stesso allenatore è un fattore positivo. Il lavoro paga e la serietà e la competenza si vedono. Prima dei risultati per me è importantissima la continuità dirigenziale”