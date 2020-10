Come riporta “SportMediaset”, il Milan ha cercato un difensore centrale fino all’ultimo minuto del calciomercato estivo. I rossoneri, però, non sono riusciti a chiudere nessuna trattativa. E’ stata forte la possibilità di prendere Rudiger dal Chelsea, ma il centrale tedesco non convinceva a pieno la società perchè distante dalla filosofia di Elliott. Dunque, la caccia al difensore centrale è stata rimandata a gennaio.